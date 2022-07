“Siempre he tenido un sueño desde chiquita, aparte de ser actriz, ser acróbata es una de las artes que me apasionan y que lamentablemente en el proceso tuve que optar por mi lado más actoral y dramático”, dice la actriz que está al frente de “Volar”, un espectáculo amparado en el circo que presenta junto a Edgar Vivar desde este 21 de julio en Mall del Sur.

No eres una improvisada en el arte de la acrobacia...

Cuando me fui a estudiar arte dramático a Buenos Aires también estudié también circo. Fue así que durante la pandemia, aquí en Lima, aprovechando que tenía mi estructura para poder conectarme con este arte, volví a entrenar con el aro que era una disciplina nueva para mí. Yo solamente entrenaba, pero ya me sentía lista como para asumir cualquier reto para una obra o algo similar.

Y el destino te puso frente a lo que tanto habías estabas esperando.

Ernesto Pimentel, que sigue mi trabajo en el teatro, me dijo que sabía que tenía también pasión por el circo y me propone que hagamos un espectáculo. Él es un empresario de circo y me dice: ‘yo tengo mi carpa en Lima Norte y te doy mi carpa en Lima Sur’. Le respondí: ¿Estás hablando en serio? Y cuando confirmó que me quería para un espectáculo también me sugirió que tendría que ver con algo de mi autobiografía.

¿Es ahí dónde nace ‘Volar’?

Es la historia de una artista, o una chica que tiene un sueño como cualquiera de los espectadores que van a ir y logra cumplirlo al ser acróbata, acompañada de elementos maravillosos del mundo del circo. El entorno hará que esta persona, no solamente supere sus miedos, sino tenga el valor y la valentía para poder volar.

Y para ti será un reto diario y personal.

Queremos que el espectáculo sea un vuelo para todos, pero para mí será la oportunidad de romper mis miedos y de subirme al aro y hacerlo vivencial, en realidad, es algo que voy a estar haciendo todas las funciones.

Haciendo un resumen de tu carrera, todo lo que has soñado lo estás consiguiendo...

Es increíble, no lo puedo creer, es realmente como si Dios me hubiera puesto todo en el momento justo en el que tenía que llegar y hay que estar preparada para esos retos. Creo que eso solo pasa cuando no solamente te apasiona lo que haces, sino cuando no dejas de estudiar y prepararte.

Palabra clave es la preparación en una carrera en la que a veces la popularidad puede llegar rápido.

Y es locazo, porque yo recién he sentido la popularidad entre comillas con Maricucha y lo veo como una oportunidad para que la gente pueda aprender a conocerme más, que sepan que hay mucho trabajo detrás. Me hubiera encantado, por ejemplo, que vean mis obras de teatro.

Maricucha siempre será para ti un personaje especial.

Y fue así porque se dieron las condiciones para crear un personaje entretenido, además la pasé increíble con mis compañeros, todos grandes actores. Entonces creo que todo fue armónico y se dio en un buen momento, y pronto se viene la dos, estén atentos.

PATRICIA BARRETO

Actriz. Su importante trayectoria en el ambiente teatral le ha permitido enfrentar retos en cine, series y telenovelas. La película “No me digas solterona” y la telenovela “Maricucha” le han otorgado popularidad convirtiéndola en una figura mediática.

VIDEO RECOMENDADO

Cuarta ola de COVID-19 en Perú: Mayores de 30 años pueden recibir cuarta dosis