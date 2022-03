La actriz peruana, Patricia Barreto, quien interpreta a ‘Maricucha’ en la exitosa novela de América TV, aseguró estar sorprendida por el impacto que ha tenido la novela en el público, por ello en la calle le gritan cosas bonitas.

“Ayer estaba grabando en la calle y como vivo en una burbuja, no puedo salir, no soy consciente (del éxito de la novela) me di cuenta que es hermoso, tengo muchos amigos ahora y literalmente en la calle me grita: ‘mi Maricucha, allí está mi Maricucha’ y dicen el lema. Yo digo wow, es increíble como ha impactado el personaje, el lema y la misma serie”, contó emocionada Patricia Barreto.

También reconoció que el éxito de la novela no se le ha subido a la cabeza porque en este momento de su vida se encuentra madura y tiene mucha humildad.

“Veía la van (donde se trasladan para grabar) con mi cara, es demasiada atención que nunca he tenido, lo bueno y gracias a Dios es que llega en una etapa en la que soy consciente, grande y madura. Lo asumo con toda la humildad y todo el cariño del mundo, entonces aprecio este momento y también sé que son etapas”, admitió.

La actriz se animó a contar cómo fue casting que lo realizó durante la pandemia. Ella tuvo que grabar su propio casting, lo que le dio la oportunidad de darle su propio toque. Es más, reveló que fue ella quien creó la frase: ‘Maricucha, la que te mira, la que te habla, la que te escucha’.

“Me acuerdo que dije: ‘voy a darle algo particular’ porque ya tenía el argumento y la personalidad, dije jugaré con las rimas, que sea sabrosona y que sea picara”, contó feliz por esta etapa de su vida.

