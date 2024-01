Patricio Parodi asegura que está en un buen momento con Luciana Fuster: Ella tiene que trabajar y yo la apoyo.

Patricio Parodi regresó a ‘Esto es Guerra’ y dio detalles de su relación con Luciana Fuster. El chico reality aseguró que su romance con la modelo está cada vez más fuerte y contó que su novia tiene muchas actividades en los próximos meses.

“Este es mi undécimo año en ‘Esto es Guerra’, nunca pensé que estaría tanto tiempo en el programa. El año pasado dije que ese iba a ser mi último año, y fue porque tenía el problema de las lesiones y no sabía qué podría pasar ahora”, manifestó Parodi.

En cuanto a su relación con la actual Miss Grand International comentó que su pareja tiene una fuerte agenda para este año.

“Lu acaba de viajar por unos días y, bueno, en este tiempo de verano tendrá algunos momentos libres y en otros estará con sus actividades. Ahora tiene lo de Bolivia, también otras en provincias y más adelante se irá a Estados Unidos. Lo bueno es que en cualquier momento puedo viajar para estar juntos, pues no es tan lejos ”, sostuvo.

“Cuando ella ha estado trabajando allá lo hacía desde la mañana hasta la noche, y muchos me decían anda a vivir para allá... pero solo serviría para estar cerca porque sé que tiene muchas cosas por hacer y no podría verla todo el día. Además, hay que darle su espacio, pues es incómodo estar siguiéndola a todos lados; creo que me dirían que soy un pesado. Ella tiene que trabajar y siempre la voy a estar apoyando ”, añadió.

Luciana Fuster celebró sus 25 años en Miami