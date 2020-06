El integrante de ‘Esto es Guerra’, Patricio Parodi reveló cuál fue su mayor vergüenza en la televisión para una secuencia del programa sabatino ‘Estas en todas’.

Sheyla Rojas fue en búsqueda del ‘guerrero', quien contó que en más de una oportunidad pasó ‘roches’ en televisión.

Patricio Parodi en Estas en todas

“Yo no soy muy bueno para el baile pero creo que mi mayor roche, y le ha ganado al baile, ha sido cuando estaba en (el programa de) Gisela Valcárcel y tenía que cantar la canción ‘Scooby Doo PaPa… Esa fue mi mayor palta en la TV’”, dijo Patricio Parodi en ‘Estas en todas'.

El ‘guerrero’ señaló que ahora ya perdió la vergüenza de salir a bailar en televisión. También detalló que se avergonzó mucho durante su primera presentación en ‘Esto es Guerra’.

“Antes de (cantar Scooby Doo PaPa, mi mayor ‘roche’ en TV) fue mi ingreso a la televisión (en ‘Esto es Guerra'). Cuando me destapé todo chibolito, no sabía qué miércoles hacer. Miré a la gente, las cámaras, no sabía dónde estaba, dije: ‘por qué estoy acá, qué hago, qué hablo’”, reveló el guerrero.

Sheyla Rojas también le recordó a Patricio cuando se cayó en pleno programa en vivo, lo que calificó como muy vergonzoso. A lo que Patricio contestó: “Fue tan graciosa la caída, que todo el set se mató de risa. Inclusive eso me ayudó a perder la vergüenza del momento”.