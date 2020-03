La exmodelo y empresaria Patty Wong fue nuevamente víctima de la inseguridad que se vive en nuestro país. Esta vez no fue uno de los locales de su chifa, sino que delincuentes armados la asaltaron cuando iba a bordo de su camioneta por Chorrillos.

“Ha sucedido hace 10 días atrás pero yo no quería enfrentarme a ese miedo. Ha sido un momento de impacto terrible. He visto pasar mi vida en minutos. Yo tengo tres hijas chiquititas que dependen de mí. Ha sido un momento que no se lo deseo a nadie”, explicó inicialmente en declaraciones a Canal N.

Patty Wong había estacionado en un semáforo porque cambió la luz, cuando sintió un impacto muy fuerte al lado derecho de su auto. Ella -que estaba rodeada por otros vehículos- volteó para saber qué ocurría y en ese momento vio que estaba delante de ella una moto en la que iban dos individuos con armas.

“Uno baja con el revólver, se acerca a la ventana, me apunta y me hace bajar la luna. Le entregué mi teléfono pensando que se iría tranquilo, pero me siguió apuntando con el arma. Yo no recuerdo su rostro porque solo miraba la pistola y me bloqueé”, narró aún con evidente nerviosismo.

La exreina de belleza contó que el hampón empezó a gritarle pidiéndole que le entregue dinero, por lo que ella decidió darle su cartera; sin embargo, esto no bastó pues el sujeto continuaba increpándola, gracias a lo cual ella pudo reconocer que el tipo tenía acento venezolano.

“En ese momento empecé a preocuparme porque estos son muy agresivos y cuando no encuentran dinero se sienten frustrados y son capaces de disparar. En ese momento lo único que atiné fue a decirles el valor de mi cartera para que se vayan”, agregó.

Patty Wong admitió que lo que la animó a hacer público lo que le ocurrió es que hace dos días, a una persona muy cercana a ella le robaron todos sus equipos de video vigilancia y el delincuente también fue un sujeto venezolano que manejaba un taxi por aplicativo.

“Este es el pan de cada día. Ahí (cuando se enteró del asalto a su amigo) fue que yo me animé y dije voy a hablar, voy a enfrentar este miedo porque todos los días paso por el mismo lugar. He sentido que he podido perder mi vida y esas personas han podido malograr el futuro de mis hijas”, señaló.

Asimismo indicó que todo lo que le robaron tenía un valor estimado en S/12,000. “Eso no me importa finalmente. Es el momento terrible que pasas. Es la frustración de salir a la calle y sentirte totalmente vulnerable", dijo y pidió a las autoridades tomar medidas más drásticas contra la delincuencia.