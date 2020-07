Estas semanas, la exmodelo Patty Wong se ha convertido en tendencia en las redes sociales debido al gran ejemplo que está dando al no dejar desamparados a sus trabajadores de sus restaurantes ante la pandemia por COVID-19.

La empresaria comentó en una entrevista para ‘Domingo al Día’ que ha construido habitaciones en su restaurante para que puedan dormir allí sus trabajadores y no se contagien del coronavirus en los buses de transporte público.

En conversaciones con Trome, la empresaria comentó que desde muy pequeña trabajó, para ayudar a sus padres en la economía de la familia.

“Así es, pero tanto a mi madre como a mis hermanos no les gusta mover eso, yo estoy muy orgullosa de lo que he vivido. En el colegio, a los 12 años, también vendía sánguches de pollo y me gané la chapa de ‘ambulante’ sumada a la de ‘cara de plato’, pero para mí todo eso han sido cicatrices de guerra, y si mi historia puede inspirar a otras personas a no rendirse y salir adelante, pues bien”, comentó la exmodelo.

Luego continuó con: “si hay un obstáculo me paro, lo recojo, lo pongo a un lado y sigo. No conozco un ‘no puedo’ y otras de las cosas que me ayudó a crecer fue el haber invertido en mi sanación emocional y espiritual. He llevado un posgrado de neuroemoción, que duró más de un año, también diplomados de administración de empresas y eso es lo que le pido a las personas, que no tengan el síndrome de la ignorancia, porque la ignorancia es el mejor capital para los corruptos y políticos. Con esto no quiero decir que voy a postular a un cargo público”.

