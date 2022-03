Paula Manzanal reveló que Sheyla Rojas estaría intentando acercarse a su pareja, Christian Marco. La exconductora de ‘Estás en Todas’ quiso agregarlos a las redes sociales meses atrás.

Según el portal Instarándula, la modelo Paula Manzanal que radica en España advirtió a Sheyla Rojas que no busque a su novio.

“Dile a Sheyla que deje de agregar a mi novio en Instagram”, se le escucha decir a Paula, mientras su amiga le pregunta cuándo sucedió. “Hace unos meses (...) Sí lo conoció (a su pareja), pero ya no lo agregues. Ahora es mío”, dijo entre risas.

La persona que estaba en el vivo con Paula dijo “Sheyla, si ves esto, deja de agregar a Christian porque ya te conoce, pero thank you, next Sheyla”.

La exconductora Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al lucirse al lado de Luis Miguel Galarza, conocido como Sir Winston, tras la abrupta separación que tuvieron semanas atrás.

Aunque se sabía que se habían reconciliado y que Sheyla Rojas había vuelto a la casa de su novio, la influencer no se dejaba ver con él; sin embargo, en esta ocasión, la pareja fue a cenar con un amigo a un restaurante de Guadalajara, México.

A través de sus historias de Instagram, Sheyla Rojas compartió imágenes al lado de su amigo Jack Bedirian: “I love u”, escribió en las fotos.

LO MÁS VISTO

Ricardo Rondón cumplió promesa y corrió en ropa interior por la Panamericana (VIDEO)

Néstor Villanueva llora y quiere recuperar su relación con Flor Polo: “Mis hijos no deben vivir con padres separados”

Alessia Rovegno celebra cumpleaños de Hugo García con tierno mensaje: “Prometo siempre hacer de tus días más felices”

Edson tras escuchar a Christian entonar “Contigo Perú”: “Mejor sigue cantando ‘el gusano’”

Óscar del Portal recuerda cuando lo llamaron “ayayero y chupa medias” por defender a Christian Cueva