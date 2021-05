Tras ver que Ignacio Baladán bromeó sobre su romance en ‘Esto es Guerra’ y aseguró que ahora le gusta otra fruta, Paula Manzanal no dudó en arremeter contra el uruguayo a través de las redes sociales.

En las historias de su cuenta oficial de Instagram, Paula Manzanal se mostró bastante fastidiada por las bromas que hizo Ignacio Baladán con ‘El Tribunal’ durante la última edición del reality juvenil.

“No sé quién es más falso, Ignacio o un billete de dos soles. Baladán, eres un cobarde”, escribió la modelo junto a varios emojis de enojo.

Como se sabe, la modelo señaló que no ha dejado de querer al uruguayo, pero no la pasó muy bien al lado de él. “Me dio como depresión, lloraba todas las noches, él me veía triste y no hacía nada”, afirmó.

¿Qué dijo Ignacio Baladán?

El empresario chocolatero Ignacio Baladán fue ‘troleado’ por el Tribunal de ‘Esto es Guerra’, luego de conocerse el fin de su romance con la influencer peruana Paula Manzanal.

“¿Usted, ya terminó con la manzana o no comen manzana?”, dijo la máxima autoridad de ‘Esto es Guerra’. “Yo no quiero, gracias”, contestó el chico reality.

“¿Pero ya terminó con la manzana, entonces?”, replicó el Tribunal. “Sí, arranqué con la chirimoya”, fue la respuesta de Ignacio Baladán.

Respuesta de Ignacio Baladán al ser ‘troleado’ en ‘Esto es Guerra’ - América TV