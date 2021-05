La modelo Tepha Loza ingresó, en la noche de este martes 11 de mayo, al programa de entretenimiento ‘Esto es Guerra’ y su hermana, Melissa Loza, no ocultó su incomodidad y hasta le mandó una indirecta en medio de los rumores de un presunto conflicto personal entre ambas.

“Estoy feliz de estar aquí, la verdad es que no pensé estar nuevamente, pero me dieron la oportunidad, la acepté. No pensaba regresar, la verdad, pero bueno, acá todo puede pasar”, inició Tepha Loza en el espacio que se transmite por América Televisión.

“He venido a competir, lo personal a un lado. A demostrar en competencia”, agregó.

El Tribunal de ‘Esto es Guerra’ le preguntó a Melissa Loza si existiría algún inconveniente en que compita con su hermana en algún juego o fase y su respuesta fue que no tiene ningún problema.

La reacción de Melissa Loza al ver el ingreso de Tepha Loza a ‘Esto es Guerra’ - América TV

“Ningún inconveniente, la verdad. No tengo problema en competir con la persona que me pongan en frente, pero eso sí, lo que sí pido, por favor, es que me pongan competidoras fuertes”, manifestó.

Usuaria le preguntó por qué odia a Melissa

A través de sus historias de Instagram, la exchica reality que ahora se desempeña como emprendedora señaló que no tiene ningún problema en enfrentarse a su hermana en alguna competencia.

“¿No tendrías algún problema de enfrentarse a Melissa en una competencia?”, le preguntó uno de sus seguidores mediante la herramienta ‘Preguntas y respuestas’. “No tendría por qué tenerlo”, contestó Tepha Loza.