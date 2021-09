La influencer Paula Manzanal dice que solo viaja a lugares exclusivos, en especial de Europa, y no a las mismas ciudades donde los participantes de “Esto es guerra” están acostumbrados a ir.

Como se sabe, días atrás Paula Manzanal mostró en el programa de Magaly Medina, la mansión del DJ David Guetta, en Ibiza España, donde estuvo hospedada.

Cabe precisar que Macarena Gastaldo dio a entender que Paula tiene restricciones para entrar a Estados Unidos ; sin embargo, la última aseguró que ello no es cierto.

En el programa “Amor y Fuego”, que se emite por Willax Tv, dio cuenta que Paula Manzanal aseguró no tiene restricciones para ingresar a EE.UU. Lo que pasa - refirió- es que “no quiero seguir yendo al mismo lugar donde todos los guerreritos van, no está en mi interés”.

“Yo por lo menos he ido a Estados Unidos unas 50 veces, pero recién me entero que los que tenemos pasaporte europeo necesitamos visa”, refirió.

En dicho programa, Paula Manzanal indicó que pasa más tiempo en Europa, ya que cuenta con nacionalidad española. Ante ello, Gigi Mitre señaló: “O sea si no va Miami no es porque no puede, sino porque no quiere”.

A decir de Paula Manzanal le encanta Estados Unidos, pero este país no está en sus prioridades ahora, pues desea conocer otros lugares. “Ahorita me gustaría ir a Marruecos o no sé, Keep Town, China, Japón, lugares que están en mi bucket list”, subrayó.

