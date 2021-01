Tras anunciar repentinamente que se encuentra nuevamente soltera, Paula Manzanal se animó a confesar la razón que le dio Ignacio Baladán para poner fin a su relación sentimental.

Y es que según mostró el programa ‘Amor y Fuego’, el integrante de ‘Esto es Guerra’ terminó con Paula Manzanal por haber declarado a dicho programa de espectáculos.

“Me terminó... se molestó porque declaré para tu programa”, le dijo Paula Manzanal a una persona del equipo de producción de ‘Amor y Fuego’.

La insólita razón que le dio Ignacio Baladán ocasionó la molestia de la modelo peruana, quien rápidamente salió en sus redes sociales anunciando que se encuentra soltera.

“Bueno, mi amiga no mintió al decir que estaba en una relación. Sí, sí estaba en una relación, pero desde hace dos minutos ya no lo estoy, así que estoy soltera”, manifestó Paula Manzanal.

“Así que por favor ya no me molesten con esa persona, no quiero saber nada de él, chau”, agregó en sus historias de la popular red social.

Cabe mencionar que horas más tarde se pudo ver a Paula Manzanal junto a sus amigas Stephanie Valenzuela y Jamila Dahabreh disfrutando de su soltería en Tulum, México.

