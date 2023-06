La modelo Paula Manzanal reveló que gracias a unas adineradas amistades logró llegar al Festival de Cannes 2023, exclusivo evento en Francia.

Este jueves 1 de mayo, la influencer se enlazó con ‘Magaly Tv La Firme’, desde Grecia, donde confesó que lleva aproximadamente 7 años asistiendo a la conocida premiación de cine.

“Para la gente que viene de lejos será más caro y con más horas de viaje, para mí es más fácil. Eso sí, es muy difícil entrar a los lugares, a menos que conozcas a la gente correcta para entrar a los lugares”, expresó Manzanal.

Asimismo, la ex chica reality relató que conoció a unas personas que le propusieron llevarla al festival en su jet privado.

“Yo llegué por unos amigos que trabajan en Dubai, que son unos jóvenes multimillonarios, que tienen 22 años, se volvieron famosos por crypto, bitcoin. A ellos los invitan y me dijeron: ‘Tenemos un espacio extra, si quieres vente en el jet’ y pues son amigos míos de hace tiempo, unos niños de Dubai”, señaló.

Asimismo, la modelo indicó que, en el viaje a Cannes, no tuvo que gastar nada gracias a la invitación de sus jóvenes con los que asegura no tener más que una amistad.

“Tienen todo, y me dijeron ‘Si quieres te jalamos Pau’ y yo ‘Bueno, no voy a decir que no’. En el jet privado. La verdad que son súper amigos míos, pero no he estado con ninguno de ellos porque no son mi estilo, muy jóvenes para mí, pero me trataron súper bien”, mencionó.

