¿No todo es lo que parece? La modelo Paula Manzanal sorprendió a diversos usuarios tras aparecer en Barcelona, España, “sin producciones ni filtros”.





La influencer fue captada durante un almuerzo por un internauta, quien le tomó diversas fotografías y las envió al portal de espectáculos Instarándula. “En Barcelona, no se ve como en las fotos”, señaló el usuario.

El periodista Samuel Suárez, creador de dicho espacio web, también hizo algunos comentarios al respecto y señaló que no se grabaron los mejores “ángulos” de Manzanal.

“Paula Manzanal ratujeada, se pasan... obvio que no está igualita que las fotos, ahí está en modo relax con amistades, sin producciones ni filtros. En su defensa no es su mejor ángulo. No sean malos con Paulita, rajones todas”, comentó.

