El programa de Magaly Medina difundió esta noche los audios que le enviaba el bailarín Anthony Aranda a Paula Manzanal cuando ya bailaba y andaba en salidas con la actriz Melissa Paredes, a quien conoció en el programa ‘Reinas del Show’.

En una de las conversaciones por WhatsApp que mostró la modelo, se puede ver que Paula Manzanal le reclama al bailarín porque se lucía con frecuencia junto a Melissa Paredes en sus redes sociales.

“No me celes con Meli, es una mujer casada y con hijos por favor”, le responde Anthony Aranda en un primer momento.

Asimismo, Anthony le reitera que Melissa Paredes solo le cae bien porque es buena onda. “Amor, no te pongas celosa de Melissa. Tú sabes que por la chamba paramos ensayando, me cae bien, es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, o sea no hay manera”, escribió en otro mensaje.

El programa de Magaly Medina difundió esta noche los audios que le enviaba el bailarín Anthony Aranda a Paula Manzanal. (Fuente: ATV)

Y ante los insistentes reclamos de Paula Manzanal, Anthony Aranda le dice que solo hace porque “así es el canal”.

“Pero confía en mí. Tú sabes que yo siempre digo ‘reina, mami’. Yo a ti te digo amor. Tú sabes que vamos a ensayar mucho y nos hacemos patas, pero solo eso. No te pongas celosa, confía en mí”, dice uno de los mensajes que le envió el pasado 10 de septiembre.

Como se sabe, el ‘ampay’ de Melissa Paredes y Anthony Aranda fue grabado el 19 de octubre del año pasado, a menos de un mes de los mensajes que el bailarín intercambiaba con Paula Manzanal.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Paula Manzanal reveló si Melissa Paredes fue el ‘Plan B’ de Anthony Aranda

Paula Manzanal reveló si Melissa Paredes fue el 'plan B' de Anthony Aranda (Video: América hoy).