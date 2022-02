El programa “Magaly TV: La Firme” mostró las conversaciones que Paula Manzanal sostuvo con Anthony Aranda días antes que sea ampayado besando a Melissa Paredes.

“Amor no te pongas celosa de Melissa (Paredes). Tú sabes que por la chamba paramos ensayando. Me cae bien es buena onda, pero yo estoy para ti y ella tiene esposo, ósea no hay manera”, se lee en uno de los chats, que según Magaly Medina, se dio el pasado 10 de setiembre.

Tras esta revelación, un equipo del programa de espectáculos abordó a la modelo cuando llegaba a un restaurant junto al bailarín para cenar por el Día de San Valentín.

“Chicos déjennos disfrutar el Día del Amor, el pasado es pasado mi amor”, respondió la actriz cuando el reportero le preguntó qué pensaba sobre los mensajes en donde Anthony Aranda niega la posibilidad de iniciar un romance con ella por ser una mujer casada.

Ante la insistencia del equipo de prensa por conocer su opinión sobre estas polémicas conversaciones de su actual pareja, Melissa Paredes respondió: “Escúchame, no nos importa. Gracias”.

Le rogaba atención a Paula

En las conversaciones difundidas por el programa de Magaly Medina, el popular ‘Gato Activador’ le reclamó a Paula Manzanal por su falta de interés por él.

“Amorcito te extraño mucho. (…) Yo nunca me he rendido para nuestros planes, pero a ti te veo en otra mujer. Está bien todos los días sales, vete a tonear, lo que quieras, pero te desconectas, es como que no te importa. Nunca, nunca hay un ¿cómo estás?, te extraño, quiero verte, una videollamada, no nada, te da igual”, se le oye al bailarín.

La popular ‘Urraca’ continuó mostrando más audios que demuestran que Anthony Aranda tenía planeado viajar a España para intentar algo serio con Manzanal.

“(…) No me dijeron nada malo, solo me dijeron por qué todavía no te he dicho para que seas mi novia. Y le die que cuanto yo esté (en España) las cosas iban a cambiar (...) Amorcito, ¿cómo estás?, ¿me has extrañado? Por lo visto no porque ni me escribes”, se lee en otra parte de la conversación.

