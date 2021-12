El cantante y compositor portorriqueño Pedro Capó decidió romper su silencio musical de casi medio año con una canción que le salió del alma. El cantautor quiso dar “Gracias” y así tituló el tema con el que vuelve a sintonizar con su público que siempre celebra su música.

“Quería comunicar todo lo vivido en estos tiempos difíciles, decir todo lo que hemos atravesado, creo que todos; en mi caso aferrándonos siempre a lo que me funciona, a lo que conozco y a lo que tengo. Y a la gratitud como punto de partida siempre, al abrir los ojos en la mañana trato de no salir de la cama sin dar gracias; independientemente de lo que esté sucediendo en ese momento”, dice Capó a Correo.

En la letra mencionas cosas tan cotidianas, tan del día a día, muy valiosas que debemos siempre agradecer...

Y son muchísimas las bendiciones que recibimos; especialmente cuando atravesamos momentos difíciles. Hay lugares claves que nunca se van de nuestra vida a los cuales podemos regresar y de eso se trata la canción, así lo sentimos.

Ahora apuestas por un sonido distinto, combinas rap con rock, cuando tu público quizás esperaba un tema en el género urbano.

Siempre estoy buscando, soy curioso, viendo desde donde aportar honestamente. En tiempos de música urbana busqué un sonido más cercano a mí. Mi hijo David, de 16 años, me presenta toda la música que escucha que tiene como raíz la música que yo escuchaba en mi adolescencia cuando tenía su edad. Desde ahí comienza la exploración, divirtiéndome con mi niño interior, siento que es el disco más honesto que he hecho hasta ahora. Lo hice en mi casa en su integridad, desde enero hasta hace dos meses que estuvimos aquí encerrados.

En qué medida puedes alejarte de las tendencias y hacer la música que quieres, ¿te permiten y te lo permites hacerlo?

Sí, ambas. Me permito y me provoca también. Esto no es solo mi trabajo, es un espacio de expresión que tiene que poseer una realidad con mi momento. Yo trato de fotografiar el momento en el que estoy y proponemos… eso es parte del juego y lo divertido. Si se pierde esa ilusión ya para qué hacer música.

Debe ser difícil que, tras varios éxitos, el público que te sigue quiere escuchar algo parecido a tus temas exitosos, ¿has sentido ese tipo de exigencia?

Trato de no caer ahí, de no perseguir las cosas. Siempre me preguntan por “Calma”, que fue un tema que nació sin buscar un éxito, nació de ser honesto en ese momento. Y lo mismo hago cada vez que me siento a escribir, cada vez que entro al estudio y propongo algo.

¿No hay fórmula para el éxito?

La magia está en cada canción, en su personalidad y su magia en particular. Soy un artista de música popular y siempre tengo en consideración los tiempos, me agrada el reto y me lanzo hacia eso pero siempre manteniendo integridad y de que sea un reflejo de lo que estoy viviendo en ese momento.

En “Gracias” le tomas el pelo a los Latin Grammy, ¿cuál es tu relación con la Academia? hay cierto cuestionamiento que apunta a un menosprecio al género urbano…

Mi experiencia con la Academia siempre ha sido muy grata. Llevo siendo miembro participante desde hace muchos años, me parece buena su labor. Creo que cada cual tiene derecho a su opinión, a expresar su sentir. El comité siempre ha estado muy abierto a escuchar, de hecho se crearon nuevas categorías estos años. Pero si te hablo por mí, me funciona seguir haciendo canciones, así no me gane el Grammy.

Sucede que no solamente pasa con la Academia de los Grammys, hay muchos críticos musicales que no ocultan su prejuicio con los ritmos urbanos...

Creo que eso pasa y es cíclico hasta que el sonido x o y se va probando y se va haciendo de la gente; y eso no hay quién lo detenga independientemente del crítico. Pero habrá también quienes tengan perspectivas más abiertas y siempre estén dispuestos a apreciar las expresiones por lo que son.