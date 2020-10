El compositor peruano Pedro Suárez Vértiz celebró a través de sus redes sociales los 27 años de su primer álbum como solista “(No existen) Técnicas Para Olvidar”.

El intérprete de ‘Me elevé’ contó que tras cinco años de éxitos con la agrupación de rock Arena Hash decidió empezar su carrera como solista, algo que no fue nada fácil.

“Y así como si nada mi primer álbum como solista ‘(No Existen) Técnicas Para Olvidar’ cumplió 27 años. Con canciones como #Cuéntame, #GloboDeGas, #SiEscuchasAUnAngel, #MeElevé, #NoLloresMás, #NoPenséQueEraAmor, en y muchas más. Emprender una carrera solista luego de 5 años de muchos éxitos con Arena Hash, fue todo un reto. Tenía muchas canciones escritas, y no sabía si alguna iba a gustar tanto como los hits que venía haciendo con Arena Hash”, escribió Pedro en su cuenta de Instagram.

“Estando en el grupo, en paralelo componía canciones muy personales. Cero ochenteras. Un día se las mostré a mi manager Robelo Calderón, y me preguntó cuántas canciones tenía. Le dije que cómo 100 y me dijo mañana grabamos y así publiqué mi primer disco solista. Fue un proyecto modesto que jamás planeó ser masivo. Además, mi novia estaba embarazada de mi primera hija. Eso fue también un punto determinante para no pensarlo más y salir a chambear obligatoriamente como solista. Fue un paréntesis como miembro de Arena Hash”, agregó el cantautor.

Pedro Suárez Vértiz recordó que en 1993 estrenó su primer álbum ‘(No Existen) Técnicas Para Olvidar’, que primero salió en casete y luego en CD, de la mano de Sony Music, logrando Triple Disco de Platino a nivel nacional. “No lo podía creer”, dijo sobre su inmediato éxito.

Hoy todas sus producciones están disponibles en todas las plataformas digitales y según el músico el éxito que poseen sus canciones en estos espacios virtuales de debe a que “la música sincera siempre conecta, es atemporal”.

“Así que hoy quiero celebrar con ustedes el aniversario 27 de este álbum tan importante para mí, porque marcó el casual inicio de mi carrera solista”, señaló el cantante.

