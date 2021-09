Luego de que el programa “Amor y fuego” publicara un avance sobre el ampay en el que se observa a Pelo D’ Ambrosio ingresando a locales conocidos como baños turcos acompañado de una mujer que no era su esposa, el cantante declaró sobre el tema.

Si bien no brindó palabras sobre el fondo del asunto, el artista consideró que de lo único que debe comentar es sobre su actividad artística más no de su vida privada.

“Escúchame, ese es un tema...¿tiene que ver algo con el arte? Entonces no lo toco, no lo toco. No es arte. Escúchame, por favor: todo lo que tenga que ver con mis canciones, mi arte, mi trabajo social, sociocultural, ayuda, proyección social, cruzadas de ayuda, llámame para eso para temas privados, íntimos de mi vida, no lo toco, hermano”, comentó a Édgar Falcón, periodista de este Diario.

Asimismo, insistió que ser una figura pública no necesariamente tiene relación con contestar siempre sobre lo que le pasa en el aspecto sentimental.

“No creo que la población se interese, hermano, por mi vida privada. Los interesados son ustedes, los periodistas. Qué pena, no les voy a dar gusto. Suerte, voy a cortarte porque ese tema no lo voy a tocar”, remarcó para después cortar.

Cabe mencionar que el reportero del citado programa de espectáculos encaró al artista para preguntarle si es que esposa Rita estaba enterado del encuentro con la misteriosa mujer.

“Pelo, tu esposa Rita, ¿sabe de este encuentro? ¿Por qué esconderse Pelo? ¿Tu esposa sabe que has estado con una chica?”, le preguntó sin obtener respuesta.