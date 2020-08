La pandemia del coronavirus ha impactado muy seriamente a los artistas, quienes han visto caer sus ingresos por la falta de presentaciones. No obstante, muchos no acatan las indicaciones del gobiernos y se presentan clandestinamente en distintos locales. Este no es el caso del conocido cantautor Pelo D’Ambrosio, quien confesó que le ofrecieron hasta 40 mil soles por presentación.

En una entrevista para ATV Noticias Edición Matinal, Pelo D’Ambrosio reveló que le ofrecieron la alta suma de dinero para que se presente en el calle del Monzón, e incluso lo iban a llevar en una avioneta.

“He recibido propuesta para irme a Monzón, he recibido propuestas para irte a fiestas de 30 personas, en las que en la puerta nos iban a hacer una prueba molecular y no lo he aceptado porque yo no me imaginó a Pelo D’Ambrosio en un noticiero, siendo parte de la responsabilidad de una tragedia”, manifestó.

Agregó que le ofrecieron hasta llevarlo en una avioneta hasta dicha zona y opinó que en el caso de la discoteca Thomas Restobar, la policía no tiene ninguna responsabilidad. “La policía ha ido a hacer cumplir la ley, no me imaginó a la policía diciendo vamos a hacer una tragedia”, agregó.

PELO D’AMBROSIO RECOMENDÓ A ARTISTAS TENER UNA ACTIVIDAD PARALELA

Sobre Juancho Peña, ‘La voz de oro’, afirmó que seguramente ha tenido la necesidad de trabajar, pero no ha debido hacerlo. “Creo que esto (aceptar estas presentaciones) depende mucho de la formalización, cuando un pertenece a organizaciones dentro del marco la ley, sumado a la educación que tienes en casa”, afirmó.

Pelo también recomendó a sus colegas artistas a resignarse a no tener presentaciones hasta después que llegue la vacuna y si pudieran dedicarse a alguna actividad paralela a la música.

Pelo D'Ambrosio no aceptó brindar presentación (Instagram /ATV Noticias)