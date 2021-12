En medio de la polémica por el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram el actor Pietro Sibille, donde afirmó que su expareja Andrea Luna le fue infiel con Andrés Wiese, el reconocido Rodrigo Gonzáles aseguró que la actriz aplica la misma “técnica” que la modelo Melissa Paredes.

Como se recuerda, la exconductora de ‘América Hoy’ indicó tras ser ‘ampayada’ besándose con su excompañero de baile, Anthony Aranda, que su matrimonio con el futbolista Rodrigo ‘Gato’ Cuba atravesaba por diversos problemas familiares.

“Soltar eso en este momento es como lo que hizo la Paredes. Es igualito a lo que hizo Melissa, cuando estaba con el bailarín en la camioneta (besándose) resulta que el ‘Gato’ era la peor basura del mundo y no nos habíamos enterado”, afirmó el popular ‘Peluchín’ sobre las declaraciones de Luna, quien respondió a Sibille que ella no le fue infiel y que fue víctima de maltratos psicológicos y físicos.

Cabe precisar que el recordado actor de ‘La Gran Sangre’ ya borró dicho post en la red social, sin embargo, la de Luna permanece allí. “Fui chantajeada para seguir una relación que no tenía pies ni cabeza, en donde este señor me decía que si no seguía con él se suicidaría”, escribió la intérprete en su publicación.

Al respecto, ‘Peluchín’ se mostró incrédulo sobre algunas acusaciones de Luna y manifestó: “Ahora Andrea usa la misma técnica, y agarra el feminismo, y que la deberíamos apoyar cuando se chapa a ‘Ricolás’, no mi amor, así tampoco es”.