Una joven identificada como Marcela Sánchez, de 19 años, denunció haber sido víctima de violación por parte del streamer Piero Arenas durante un encuentro ocurrido en Iquitos. Además, sostiene que el acusado habría registrado videos vinculados al hecho, los cuales posteriormente habrían sido transmitidos a través de una plataforma digital.

La denunciante salió al frente de las cámaras de Magaly Medina y relató que el episodio ocurrió tras una salida nocturna en discotecas de la ciudad. Indicó que, en horas de la madrugada, llegaron a un hotel donde se encontraba el streamer junto a otras personas, momento en el que, según su versión, fue llevada a una habitación.

“ Piero se empieza a desnudar, quería bañarse junto a mí, me quita la ropa y no recuerdo nada más. Me despierto toda asustada, estaba desnuda, él estaba en ropa interior (...) asustada me cambié y salí lo más rápido posible de ese lugar”, narró entre lágrimas.

Posteriormente, señaló que comenzó a recibir información sobre la circulación de videos relacionados con el caso, los cuales habrían sido difundidos en redes sociales.

“Se ve que él me toca el torso, salen mis labios, mi pulsera, mi lugar, me asusté horrible, le escribí preguntándole por el video, me dijo que no sabía nada. Es parte de un video más grande que se transmitió en vivo, lo único que sé es que me está tocando, no tengo conocimiento de lo que pasó”, expresó..

Asimismo, indicó que también se habrían compartido audios vinculados a la situación, lo que incrementó su afectación emocional.