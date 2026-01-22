Los majestuosos Manglares de San Pedro fueron el escenario natural y sede del certamen de belleza “Miss Perú Piura – Reina del Manglar 2026”, que por primera vez se realiza en el distrito de Vice, donde se reunieron las candidatas oficiales del concurso “Miss Perú Piura 2026”.

Ellas engalanaron el escenario con su belleza, en perfecta armonía con una naturaleza indomable y una elegancia pura, que se fusionaron en un certamen sin precedentes donde brillaron el talento y la gracia de toda nuestra región.

María Fernanda Martínez, fue elegida candidata para el certamen donde se buscará a la ganadora que llevará la representación al concurso nacional.

PUEDES VER: Piura: El Manglar de San Pedro es epicentro del turismo regional

FESTIVAL

El evento estuvo engalanado con Alejandra Aguinaga, directora regional de Miss Perú Piura, quien resaltó la belleza, talento y elegancia de las representantes piuranas que promueven la conservación de los manglares y el turismo sostenible.

La comuna distrital de Vice que dirige José Luis Eche Calderón, agradeció a la organización de Miss Perú Piura, por elegir este emblemático destino natural, reafirmando el compromiso del distrito con la promoción cultural y turística de la región, donde su belleza natural inspira y trasciende.

El festival también contempla ferias agropecuarias y artesanales, concurso gastronómico, bicicleteada, campeonatos deportivos y el tradicional concurso de pesca, promoviendo la identidad local y el compromiso con la conservación ambiental.