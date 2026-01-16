En el distrito de Vice existe un paraíso extraordinario llamado “Manglar de San Pedro”, humedal considerado la Primera Maravilla Turística de la región Piura, donde existen diversidad de flora y fauna que encantan al turista.

Además, este epicentro brilla como el 13° Sitio Ramsar en el Perú, una zona declarada como ecosistema frágil, debido a que presenta un hábitat variado y es refugio de especies de aves amenazadas y en peligro de extinción.

HÁBITAT

Según se conoce, los Manglares de San Pedro es una humedal costero arbolado, que tiene una extensión de 3,399 hectáreas; dentro de las cuales 310 de ellas son manglares ubicados en la desembocadura del río Sechura.

Además, está convertida en una playa cuyas aguas son apacibles, un paisaje extraordinario que nos brinda el mangle, y que hace que los turistas disfruten de la observación de aves que tienen su hábitat en este lugar, por el aprovechamiento de su biodiversidad.

Existe una fauna, donde diversos cantos de aves, de varios tamaños y colores se conservan en este humedal, existiendo 169 especies entre residentes y migratorias, como Garza Azul, Aguililla Negra, pelícano blanco, pájaro cantil, Cotarrama peruana, flamenco americano, Gaviotín peruano, entre otros.

Pero también en este paraíso sechurano habita una rica biodiversidad, con aproximadamente 60 especies de protozoos, 24 de peces, 23 de crustáceos, 7 de moluscos, más de 300 especies de insectos, 15 especies de reptiles y 6 de mamíferos. Además, la “Reinita del manglar”, zorro sechurano, playeritos, la presencia del “Gato del Pajonal”, etc.

Entre la flora existente en el Manglar de San Pedro hay 52 plantas fanerógamas, de las cuales 36 son de uso medicinal y hay hasta 4 clases de mangles: mangle rojo, bontocillo, blanco y salado.

ELECCIÓN

Vice se prepara para vivir el XXVI Festival Regional del Manglar, evento emblemático que busca poner en valor los Manglares de San Pedro, un orgullo natural de la región.

Entre las principales actividades destacan la elección del Miss Perú Piura 2026 – Reina del Manglar, a realizarse este domingo 18 en la Playa San Pedro, en un espectáculo inolvidable.

El festival también contempla ferias agropecuarias y artesanales, concurso gastronómico, bicicleteada, campeonatos deportivos y el tradicional concurso de pesca, promoviendo la identidad local y el compromiso con la conservación ambiental.

UNA RIQUEZA

Este humedal también es fuente de riqueza para algunos pobladores, quienes se dedican a la pesca artesanal para extraer conchas, camarones, cangrejos, etc. Además, aprovechan el junco y la totora para realizar esterillas, que son utilizadas para la construcción de sus viviendas.

Cabe resaltar que este manglar es idóneo para la exploración y el descubrimiento, atrayendo tanto a los amantes de la naturaleza, que se sumergen en la diversidad de la flora y fauna, como a aquellos que buscan aventuras más emocionantes. El paisaje y los atardeceres son espectaculares.