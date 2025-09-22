Un espacio para recordar la infancia y compartir con las nuevas generaciones.
El V Festival del Cómic 2025 reunirá a más de 10 comunidades locales como Marvel Classics, Legión Skywalker, El Garaje de Ferdex, T&G, Nuestra Mesa Roja, Battle Tales, Juega Piura, entre otras, el próximo sábado 27, en la .

Piura se convertirá en el punto de encuentro de los fanáticos del cómic, la cultura geek y el arte en todas sus formas con la realización de este evento, que organiza anualmente “La repisa del coleccionista”.

El Festival del Cómic será un espacio donde convergen artistas, coleccionistas, fans y curiosos que quieren vivir la magia de los héroes, villanos y mundos fantásticos y charlas con invitados especiales.

Será un día lleno de creatividad y diversión, donde la imaginación se convierte en realidad. Una exhibición llena de color, que te harán vivir tus cómics favoritos pieza por pieza.,

Ese día, en la sede de la Alianza Francesa (Libertad 269), desde las 3:30 p.m. hasta las 9:00 p.m., todos los piuranos y amantes del cómic podrán asistir gratuitamente, donde además se podrá apreciar la muestra de Humberto Saldarriaga.

El programa incluirá exhibiciones de colecciones, charlas y conversatorios, un taller de dioramas y maquetas, además de otras actividades como concursos de dibujo y cosplay, juegos, un torneo gamer, stands de venta y exhibición.

La propuesta cultural se completa con la participación de artistas locales como Luis “Luscor” Córdova, así como la presentación en vivo de las bandas invitadas “Nada Eterno” y “Azulgris”, que pondrán el toque musical al encuentro.

