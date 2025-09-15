Dos talentosos artistas piuranos se unen para presentar sus obras en la Muestra Artística Bipersonal denominada “de la idea al trazo”, a cargo de Joseph Figueroa Ascencio (Yosef Maker) y Luis Córdova Rumiche (Luscor) quienes invitan a los piuranos a ser parte del proceso creativo que transforma una idea en arte.

La inauguración de esta exposición será en el auditorio del Instituto Cultural Peruano Norteamericano (Jr. Arequipa 1100), este viernes 19 de septiembre, a partir de las 7:30 p.m. La muestra estará abierta hasta el día 30.

CREATIVO

El artista Joseph Figueroa, más conocido en el mundo artístico como “Yosef Maker”, es natural de Piura. Además de dominar la pintura, lo hace en la escultura, muralismo, fotografía e ilustración digital. Es egresado de la Escuela de Bellas Artes Ignacio Merino.

Entre sus creaciones cuenta con artículos tridimensionales, cosplays, props y réplicas, es un artista profesional multidisciplinario con experiencia nacional e internacional, además de gestión cultural.

Yosef Maket cuenta con exposiciones en diversas partes del Perú, así como en Barcelona y Madrid (España) y en Berlín (Alemania).

LUSCOR

El caricaturista piurano Luis Córdova Rumiche que se caracteriza por representar al “Piajeno”. Desde muy pequeño se dedicó al dibujo y a la pintura, admira a pintores famosos como Miguel Angel, Picasso, etc.

Se inició dibujando en la veredas de las calles. Aunque no realizó estudios de escuela de arte, convirtió el dibujo en una profesión (1972), toda su vida ha hecho caricaturas y dibujo artístico, laborando en diarios de la región.

Principales caricaturas: “el viringo” (perrito sin pelo), y “el piajeno” (burrito piurano). Además, hace obras de pintura y ha participado en concursos y encuentros de caricaturistas a nivel nacional.

Luscor ha sido el único peruano seleccionado en el libro catálogo editado en 2 ediciones por The House of Humor and Satire de Bulgaria.