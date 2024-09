La Corte Superior de Lima revocó la sentencia que declaraba nula la condena por difamación agravada contra la conductora Magaly Medina, en perjuicio del actor Lucho Cáceres.

El tribunal señaló irregularidades en el proceso, como la falta de motivación en la absolución y la inadmisibilidad de pruebas. Sin embargo, determinó que no se agotaron los recursos procesales previos, limitando la posibilidad de recurrir a la justicia constitucional.

#LoÚltimo #PoderJudicial revoca sentencia que declaró nula condena contra Magaly Jesús Medina Vela por delito de difamación agravada, en perjuicio de Luis Cáceres Andrade. pic.twitter.com/8GiVPc23CO — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) September 4, 2024

“Hasta ahora no se pudieron exhibir las pruebas que mi abogado peleó por presentar. En un juicio el denunciado tiene derecho a una legítima defensa y no se puede condenar solo tomando en cuenta la versión del acusador. Eso me parece inaudito”, comentó Magaly Medina para Infobae.

Luego continuó con: “él siempre me ha insultado de la peor manera y continúa haciéndolo. En mi equipo periodístico hemos recibido hasta golpes de ese hombre, pero resulta que a la que condenan es a mí. Eso no es justicia”.

Priscila Mateo revela mal ambiente laboral en el programa de Magaly Medina: “Opté por bloquearlos de mis redes”

A través de sus redes sociales, Priscila Mateo reveló que no se sentía cómoda trabajando en el programa de Magaly Medina, ya que sus compañeros se burlaban de ella en reiteradas ocasiones. El ambiente laboral era tan incómodo que la periodista decidió hablar con el productor del programa de espectáculos para detener los comentarios hostiles.

La periodista explicó que el ambiente laboral en el programa no era el adecuado después de que se hiciera público su romance con Julián Zucchi.

“Opté por bloquearlos de mis redes, y así no sentirme observada y trabajar con tranquilidad. Hasta que el día lunes pasado hablé con mi productor para que por favor les ponga un ‘estatequieto’ porque solo quería trabajar sin que me molesten todo el tiempo”, se lee en el comunicado de la periodista.

Luego continuó con: “ pese a que siempre los ayudé en lo que necesitaban, recomendé a uno de mis compañeros que hoy está en el programa, pero luego de escuchar las risas burlonas cuando tocaron un tema mío, me dolió y me di cuenta de que no quería estar en un ambiente así. A eso le sumamos los comentarios de los conductores en general, que siempre he respetado y he callado porque como adulta que soy, asumo y siempre lo haré. Eso no significa que no me duelan”.

