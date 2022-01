El 15 de diciembre de 2021 se estrenó una de las películas más esperadas del año, “Spider-Man: No Way Home”, protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Matalon y Marisa Tomey, además de contar con las actuaciones especiales de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los protagonistas de anteriores cintas.

Sin duda, esta entrega hizo realidad el sueño de los fans del UCM, quienes querían ver a todos los Peter Parker reunidos en una misma producción. Es así como Jon Watts dirigió la película, donde los Spider-Mans se enfrentaron a villanos de diferentes dimensiones, gracias a un hechizo que realizó por error Stephen Strange, más conocido como Doctor Strange.

Pese a contar con la presencia de Maguire y Garfield, los espectadores notaron la falta de dos figuras importantes en la vida de los Parker: la Mary Jane de Kirsten Dunst y la Gwen Stacy de Emma Stone. Si bien es cierto que Gwen murió en “The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro“, el personaje de Kirsten continúa con vida, por lo que su ausencia causó gran sorpresa.

“Spider-Man: No Way Home” marca un antes y un después en el Universo Cinematográfico de Marvel (Foto: Sony Pictures)

¿POR QUÉ KIRSTEN DUNST NO APARECIÓ COMO MARY JANE?

De acuerdo a lo que expresó el Peter Parker de Maguire, Mary Jane y él continúan juntos, aunque han tenido que recorrer un camino duro para llegar a donde están. Eso fue todo lo que se supo del personaje, por lo que muchos se preguntan: “¿Por qué no ha participado en la película?”, duda que fue resuelta por Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios.

“Cuando la gente vea la película lo entenderá. Es por la historia. Era un gran logro para todos nosotros, para Amy [Pascal, productora] y Jon [Watts, director] y nuestros guionistas Chris McKenna y Erik Sommers, que el último año de instituto de Peter Parker no se perdiera en medio de la locura provocada por su encuentro con Doctor Strange. Eso podría haber ocurrido fácilmente. Y esa es la razón por la que no hay otras 20 personas en la película”, expresó Kevin a The New York Times.

El beso de Tobey Maguire y Kirsten Dunst que hizo historia en el cine (Foto: Sony Pictures)

OTROS PERSONAJES QUEDARON FUERA

Pero la Mary Jane de Maguire no fue la única que quedó fuera, también estuvieron ausentes otros grandes villanos. El motivo por el que el equipo de producción decidió no incluir a más personajes fue para no sobrecargar la película de apariciones estelares y así dejar brillar al Peter de Holland:

“No sé si se nos permite, pero había importantes personajes [...] Casi demasiado importantes porque siempre fue un ejercicio de equilibrio sobre cómo contamos, no solo una historia con todos estos increíbles villanos, sino también sobre cómo hacíamos que esto siguiera siendo la historia del Peter Parker de Tom Holland sin que quede completamente eclipsado”.

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN TOBEY MAGUIRE, ANDREW GARFIELD Y TOM HOLLAND?

Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de “Spider-Man: No Way Home”, revelaron la verdadera relación que imaginaron para los Hombre Araña de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la reciente película de Marvel.

Dijeron que se enfocaron en darles el vínculo que pueden tener los hermanos: “Con toda esta idea de tres hermanos , hermano mayor, hermano del medio, hermano menor, realmente creo que funcionó para nosotros, funcionó para ellos”, manifestaron a “The Warp”.

Agregaron que, además, ayudó bastante que retomaran a los superhéroes arácnidos desde el punto en que terminaron en sus respectivas películas, con sus duelos, fracasos, golpes y esperanzas.

“Realmente queríamos sacarlos orgánicamente de sus películas y sus vidas y sus viajes, donde están, ser específicos, porque no pueden aparecer sin ningún contexto”, explicaron.