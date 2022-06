Hace unos días, Magaly Medina criticó a los conductores de En Boca de Todos por no preguntarle a Guillermo Dávila sobre su situación con su hijo Vasco Madueño. La conductora de TV reveló ante cámaras que el manager del cantante también solicitó una entrevista con ella, pero que tenía que cumplir algunas condiciones.

“Guillermo va, pero eso sí, no quiere que Magaly le pregunte sobre el tema Vasco Madueño’. Ah, no, pues, a mí el invitado no me va a venir a decir qué cosa le pregunto y qué no le pregunto, yo por qué lo voy a sentar acá y no le voy a preguntar. ¿Yo qué soy, sobona profesional, qué? Soy periodista, yo he venido acá para incomodar, no he venido para sobonear”. expresó.

“Se le pidió respeto”

Ángel Urpeque, productor de Guillermo Dávila, contó a la prensa que él no condicionó a Magaly Medina, ya que solo le pidió respeto hacia el cantante.

“No es verdad que se haya condicionado a los medios de prensa para realizar una entrevista e incluirlos en la agenda del artista, al hacer estas afirmaciones ella insulta no solo a un programa de televisión y sus conductores, es un insulto a todo el gremio periodístico, los ha llamado títeres y sobones, solo porque no hemos ido a su programa”, expresó Ángel Urpeque,

Luego continuó con: “es cierto que hubo comunicación; en honor a la verdad, fue a su productor a quien se le pidió respetar al artista al tratar temas personales. No se le exigió ningún tipo de exclusión, lo único que queríamos es que ella sea respetuosa con el artista y respete. Si él responde o no las preguntas personales, que sea respetuosa porque él también es un ser humano, con errores y aciertos como ella y como todos”.