Las conductoras de América Hoy, se pronunciaron sobre los problemas que está teniendo Samahara Lobatón con Bryan Torres. La hija de Melissa Klug fue captada gritando y lanzando las pertenencias de su pareja por la ventana.

El psicólogo Eduardo Bracamonte, que también estuvo en el set de América Hoy, pidió que la familia de Samahara intervenga, debido a los constantes episodios de violencia que han sido público.

“Todas las parejas tienen peleas, pero no a ese nivel, se andan pegando, agrediendo a nivel nacional y a ese nivel de agresividad”, explicó el especialista.

Luego continuó con: “lo digo de corazón, es hora de intervenir (a los padres de Samahara Lobatón), la escalada de violencia va a seguir, hay una vida que viene en camino (...) si no pueden llévenla a especialista” .

Bryan desalojó a Samahara Lobatón de la casa que ella remodeló con canjes

Después de la reciente disputa entre Bryan Torres y Samahara Lobatón, el cantante le contó a Magaly Medina que solicitó a la hija de Melissa Klug que desaloje su propiedad, ya que su relación ha llegado a su fin.

Cabe destacar que, durante la entrevista con la popular Urraca, Bryan Torres recalcó que la casa le pertenece a sus padres y que él invirtió en la construcción, y que sus padres fueron los que le pidieron que saque a Samahara.

“Esa casa es de mi papá, eso me ha costado mucho, todo lo he construido para mi hija, lamentablemente me han sacado de mi casa. Yo me salí para evitar problemas, yo no duermo ahí hace tres semanas, yo llegué porque mi mamá recién ha llegado de viaje, mi mamá llegó, fui a hablar, ahí hablé con Samahara porque mi familia ya está cansada”, dijo Bryan

Luego continuó con: “ahora me estoy quedando en la casa de un amigo. Yo fui a ver a mi mamá, para eso, hablé con Samahara y le dije que se tenía que ir, yo siento mucha vergüenza por todas las cosas que han pasado”.

Magaly interrumpió a Baryan y le recordó que Samahara remodeló la casa con sus canjes, pero el cantante respondió que llegó a un acuerdo monetario.

“Yo dejé todo ok esa casa, con acabados, baño, cocina, ella hizo un canje y puso la cabecera de la casa, la parte de las maderas de la cocina, yo no tengo artefactos ahí, solo tenía mi cama y mi ropa (...) hemos quedado en que ella se va llevar todo y le debo 8000 soles que sí se los voy a pagar”, refirió.