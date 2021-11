El exfutbolsita Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez confesó, en diálogo con el programa ‘La Fe de Cuto’, que recibió quejas de sus exparejas por ‘chipi’, término usado como jerga peruana para alguien que tiene pequeño su aparato reproductor.

“Han habido sus quejas, me han llamado y me han dicho: Cuídate, he viajado, estoy viviendo en Alaska, ja, ja, ja. Ya no quieren verme. Uno tiene que ser justo, no es mito, Mis amigas, las chicas con las que he podido tener una relación saben que es verdad”, dijo en conversación con Cuto Guadalupe, quien tiene su espacio en el diario Trome.

De acuerdo con el exjugador de fútbol, Dios no le dio mucho beneficio en el aspecto sexual, y se refiere con total normalidad, demostrando una confianza en sí mismo.

“Mira, no es mito. No vendo ‘humo’ con eso. Es la firme. Diosito no me dio mucho cariño ahí. El hombre me afeito un poquito. Mi ‘Barboncito’ (Dios) me afeitó un poquito, pero es cumplidor el hombre...”, afirmó.

“Con mis compañeros del fútbol si era sinvergüenza, porque me bañaba delante de todos. Tenía que bañarme. Ya pues compadre, uno está mal, normal pues. Ahora ya le he hago su corte militar, pues, para que parezca más. Está ‘Cachimbo’. Pero es verdad Cuto, no puedo mentir”, agregó.

