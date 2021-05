Durante la final de la más reciente temporada de “Yo Soy”, transmitida el último viernes, se dio a conocer que Rafael Cardozo será el conductor de la próxima edición del programa de imitación.

“Yo soy, nueva generación” se estrenará este lunes 17 de mayo y contará- además- con Karen Schwarz como conductora, acompañando al chico reality, quien debutará como presentador del espacio de Latina.

“Estoy listo para las batallas. Yo estaré aquí para presentarles las batallas más épicas de la nueva generación de imitadores del Perú. Este lunes gran estreno a las ocho y media de la noche”, se le escucha decir al brasileño en el anuncio en Facebook.

Las sorpresas no acabaron ahí. Michelle Soifer integrará el jurado que evaluará a los jóvenes imitadores, quienes hace algunos años formaron parte de “Yo soy kids”.

“A mí, nada me intimida. Seré la nueva jurado de Yo Soy, y aunque muchos les duela no me callaré nada porque yo conozco a esta nueva generación”, mencionó la ex participante de “Esto es guerra”.

La designación de los nuevos integrantes del programa ha traído consigo comentarios de todo tipo. Desde quienes apoyan la aparición de los ex chicos reality hasta quienes consideran un error esta elección.

Lo cierto es que desde este lunes 17, más de una decena de jóvenes imitadores buscarán demostrar que no perdieron su arte durante los años en los que no aparecieron ante cámaras.

VIDEO RECOMENDADO

¿Es recomendable cambiar dólares en esta coyuntura?