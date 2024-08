Rafael Fernández, exesposo de Karla Tarazona, asegura que el tiempo da la razón luego de que se enterara de que la conductora de TV fue captada besando a Christian Domínguez.

“ Siento que solo el tiempo da la razón y cada persona tiene lo que se merece en la vida ”, declaró para Trome.

El popular ‘Huevero’ prefiere no opinar de las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina debido a las medidas de protección que le otorgó la justicia a Karla Tarazona.

“No puedo hablar ni opinar del tema porque Karla me hizo unos juicios y el juez le otorgó medidas de protección. A pesar de que se le ha ganado los tres juicios, aún no levantan la medida de protección y estamos esperando”, sostuvo.

“ Jamás dije que me fue infiel y tampoco existe prueba alguna. Apenas liberen las medidas, podré decir las cosas como son. Después de hacer tanto daño, todo tiene su repercusión, siempre actué de buena fe y jamás hice las cosas que dijo en sus denuncias ”, añadió.

Christian Domínguez le advierte a Rafael Fernández: Cobarde, no te ganes problemas por las puras

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, Christian Domínguez habló de las supuestas indirectas de Rafael Fernández al deslizar que siempre supo que Karla Tarazona y el cumbiambero seguían teniendo algún interés romántico.

El cantante tildó de ‘cobarde’ al ‘Huevero’ y reveló que tiene una conversación grabada con él, dejando a entrever que dicha información podría dejar mal al empresario.

“Ella debe tener de separada, divorciada, dos años y medio o por ahí. Es el colmo, si ha lanzado algo así me parece cobarde. Yo hablé con él en su momento, cuando salió a hablar de mis hijos, tengo esa conversación grabada porque sabía que por ahí podía salir algo, me parece cobarde que haga insinuaciones de lo que tenía en su imaginación”, sostuvo Domínguez.

En ese sentido, Christian afirmó que cuando Karla estuvo casada con el ‘Rey de los Huevos’ solo la vio pocas veces.

“Yo en dos años vi a Karla cinco veces y yo no me metí en su relación mi opiné. Yo respeté en todo momento. Pero él con sus alucinaciones... cuando con las justas la miraba y la veía... me parece una cobardía de hombre”, agregó.

“Una vez dijeron, ‘yo no soy tu amigo y no tengo por qué guardarte secretos’... así que estás hace más de dos años fuera de esto, no te busques problemas donde no hay vive tu vida tranquilo, no te ganes problemas por las puras”, concluyó.

