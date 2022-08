Tras su separación de Karla Tarazona, Rafael Fernández ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme”, donde no solo contó detalles de su ruptura y sus planes a futuro, sino que advirtió a su aún esposa que no busque polémicas en torno a su distanciamiento.

En su reciente declaración al programa conducido por Magaly Medina, Fernández aseguró que las marcas no querían trabajar con su esposa porque era “impredecible” al momento de aparecer frente a cámaras.

“Yo te diría que si ella va al escándalo perdería demasiado. Yo creo que ella como está puede ir a mucho más, ya está conduciendo y puede ir a hablar. Ya que no la tomen como una persona que va al escándalo, sino que vive del escándalo porque básicamente tiene que dar una imagen nueva”, señaló.

“A mi me llama una marca y me dice: ‘queremos que seas la imagen, pero no queremos que esté tu esposa. Nosotros te queremos pagar 6 mil dólares mensuales, pero tu esposa nada porque no sabemos que puede salir a decir mañana, ella es muy impredecible’”, añadió.

Asimismo, Rafael Fernández aseguró que si Karla Tarazona se deja influenciar por los consejos de sus amigas, en una semana saldría a hablar sobre el fin de su relación.

“Si se enfría y piensa va a ganar muchísimo. Se lo he venido comentando hace mucho tiempo, le dije que como empresaria no diga lo que quieran que diga... Con eso no se vive, vive con lo que forjas, no con el escándalo del resto”, precisó el empresario.

