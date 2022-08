La conductora Karla Tarazona se pronunció sobre su ruptura del empresario Rafael Fernández, con quien llevaba más de un año de matrimonio.

El programa “Magaly TV La firme” se contactó con la presentadora y esta accedió, en vivo y mediante vía telefónica, firmar una conciliación con Fernández.

“Con mucho gusto (firmaría una conciliación) tengo tres niños, por ellos tengo que estar bien. Quiero terminar en paz”, comentó. Asimismo, se refirió a la propuesta que realizó, a través de los medios de comunicación, su aún esposo en relación al futuro educativo de sus hijos.

“Lo único que quiero que quede claro es que no obligo a nadie a hacer algo (…) siempre me he hecho cargo del tema de mis hijos. No quiero que se expongan más los temas de mis hijos, he cometido muchos errores pero ahora lo más importante, y sobre todas las cosas, son mis hijos”, puntualizó.

