El empresario Rafael Fernández lamentó que su pasado matrimonio con Karla Tarazona, conductora del programa “D’ mañana”, se haya sobreexplotado ante las cámaras de televisión.

El aún esposo de la presentadora, que aseguró haber tomado la decisión de divorciarse, reveló al programa “Amor y Fuego” lo que hubiese cambiado de su ex relación matrimonial.

“Si me dijeran ¿Qué puedes cambiar? (Diría) no aparecer en ningún lado. Hemos compartido mucho la relación con el resto, creo que eso ha sido un error. Esto se debe haber mantenido muy cerrado, eso me lo dijeron una vez y yo no hice caso”, manifestó.

Asimismo, Fernández dejó entrever que su expareja se encontraba más cómoda con dicha exposición mediática.

“(Tú tampoco ponías resistencia...) no, porque yo nunca le digo ‘no’ a Karla, esa es otra de las cosas que yo tenía, cuando Karla siempre me pedía algo yo le decía ‘sí”, indicó.

