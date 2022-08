Lo dijo todo. El empresario Rafael Fernández habló sobre su separación de la presentadora Karla Tarazona y de sus comentados “celos” de Christian Domínguez, expareja de su aún esposa.

En diálogo con la periodista Magaly Medina, el popular “Rey de los huevos”, quien ya se encuentra viviendo en solo en un departamento de soltero, aseguró que ambos estuvieron “mucho tiempo en terapia de pareja”.

“De que soy celoso, soy celoso, pero de Christian (Domínguez) no voy a hablar. En realidad esos temas no los toco, él se porta muy bien con su hijo, se lleva muy bien y espero que siempre siga así, sobre todo ahora más (que anunciamos un divorcio)”, afirmó.

Cabe precisar que Fernández ya había anunciado, a través de un comunicado, que no declararía al respecto, sin embargo, esta vez se aventuró a contar que “no conoció a nadie y tampoco piensa en establecer una relación tan rápido”.

Rafael conmovido al hablar de los hijos de Karla: “Nada me cuesta hacer un fondo para su educación” (VIDEO)

El empresario Rafael Fernández habló sobre su divorcio de la presentadora Karla Tarazona, con quien convivió más de un año y medio, y se pronunció sobre los hijos de su expareja.

En diálogo con la periodista Magaly Medina, el popular “Rey de los huevos”, quien ya se encuentra viviendo en solo en un departamento de soltero, aseguró que dialogó con los menores y les expresó su cariño.

“Creo que va a estar muy bien (mi relación con ellos), yo les he hablado y les he dicho que los quiero muchísimo, son lo máximo, no me voy a desvincular de ellos. Son unos chicos excelentes, muy buenos, inteligentísimos los tres. Ellos no merecen que yo deje de estar a su lado”, indicó.

“Los chicos han respondido muy bien en el colegio (…) son chicos que valen la pena, no solo porque son inteligentes, son re cariñosos, expresan mucho amor. (…) Nada me costaría hacerles un fondo para su educación, la cosa es aprovechar la oportunidad y sé que sí lo van a hacer”, manifestó en diálogo con el programa Magaly TV La Firme.

LO MÁS VISTO