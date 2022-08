Rafael Fernández brindó una entrevista en exclusiva para Magaly Medina donde contó detalles sobre el fin de su relación con Karla Tarazona.

“Di todo lo que podía y cuando me di cuenta que no daba más, que me ahogaba y no me sentía bien, lo transmití. Caía y se volvía de nuevo a lo mismo (…) quiero que esto se tome como algo que fue bonito”, comentó.

El empresario también destacó que no tiene “por qué hablar mal” de la presentadora pues “no lo amerita y no tiene sentido”.

“Ya llegué yo a mi máximo, no podía más. Llegó a su fin, yo no lo hubiese querido pero ya cuando no avanzas...”, señaló.

KARLA TARAZONA ARREMETE CONTRA RAFAEL FERNÁNDEZ POR DAR ENTREVISTAS A MAGALY Y RODRIGO: “ESTOY DECEPCIONADA, ME HA RIDICULIZADO”

Karla Tarazona reapareció en la conducción del programa “D’ Mañana” y habló sobre su separación con Rafael Fernández. Además, arremetió contra su ahora expareja, ya que él estará brindando entrevistas en Amor y Fuego y en Magaly TV: La Firme.

“Estoy sorprendida, no entiendo, incluso el comunicado menciona que ninguno volverá a tocar este tema, me sorprende, me decepciona, también, claro. Siento que considero que no era necesario sentarte en un programa para decirle a la gente que se acabó el amor por una persona. Ridiculizarme de esa manera, hacerlo tan público y decir así como si nada pasara que ya no existía amor. Se debió esperar un tiempo, sobre todo sabiendo que una de las partes está afectada”, expresó.

Luego continuó con: “hacer esas declaraciones, lastimar, echar más leña al fuego. Este fin de semana para mí ha sido muy doloroso, de mucha confusión y pensando qué va a pasar por mis niños. Ver que él estaba sentado es una falta de respeto porque una parte siempre queda más afectada”.

MIRA AQUÍ SUS DECLARACIONES DE KARLA TARAZONA

ANUNCIARON EL FIN DE SU MATRIMONIO

Karla Tarazona sorprendió el pasado viernes 26 de agosto al anunciar a través de las redes sociales el fin de su matrimonio con el empresario Rafael Fernández, a menos de dos años de darse el ‘sí, acepto’.

“Este tipo de noticias siempre serán difíciles de dar. Queremos comunicarles nuestra decisión de separarnos por mutuo acuerdo, muy meditado por el cariño y respeto que nos tenemos”, se lee en el comunicado.

“Este proceso es difícil para ambas partes y pretendemos transmitirlo pidiendo respeto, discreción y cuidado para preservar el bienestar de los involucrados. Agradecemos a nuestro público y a los medios de comunicación su comprensión y respeto ante esta situación, ya que no hablaremos más de este tema”, añade la misiva.

(Foto: @latarazona)

