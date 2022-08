La presentadora de televisión Karla Tarazona habló sobre su divorcio de Rafael Fernández, con quien convivía junto a sus tres menores hijos, fruto de relaciones anteriores, en una vivienda en La Molina.

El programa “Magaly TV La firme” se contactó con la presentadora y esta accedió, en vivo y mediante vía telefónica, firmar una conciliación con Fernández.

“(¿Tú no te esperabas esta separación?) Sí, la verdad que no pero es mejor que sea ahora y no más adelante, cuando pueden haber niños de por medio. Ya lo he vivido”, respondió en diálogo con la presentadora Magaly Medina.

La también empresaria aseguró que su separación de Fernández sí es definitiva, pues a pesar de “llorar o sufrir, en una decisión tan importante como esta no hay vuelta atrás”.

“Para mí sí es un duelo, son momentos muy complicados pero también sé que esto pasará, que la vida continúa, de esto uno tiene que aprender. Gracias a Dios a mi alrededor hay personas que me apoyan, estoy segura que las cosas, en cuanto a mi tranquilidad, van a estar mejor. En lo último que pienso ahora es el amor. No estoy en mi mejor momento, pero volveré”, puntualizó.

