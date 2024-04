Ramón García halaga actuación de Nicola Porcella: “Lo poco que aprendió lo aprovechó bien”

Ramón García fue consultado sobre la actuación de Nicola Porcella, pues actualmente el exchico reality forma para del elenco de la novela mexicana ‘El amor no tiene receta’. El actor aseguró que Porcella aprovechó la poca preparación que tuvo en la actuación.

Asimismo, García reveló que el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ estuvo estudiando actuación con él por un tiempo, sin embargo, no tenía mucho tiempo por sus eventos.

“Nicola estuvo muy poco tiempo conmigo (en clases de actuación) y el tiempo que estaba conmigo, también tenía muchas actividades fuera de las grabaciones y era convocado para eventos, entonces no había el tiempo suficiente como para una formación mucho más fuerte e intensa”, manifestó García para Trome.

“ Lo poco que aprendió lo aprovechó bien y lo puso en práctica porque México es un mercado bastante difícil, por no decir casi imposible sobre todo para los que no son mexicanos ”, añadió.

Además, Ramón García considera que el modelo “en el fondo siempre ha sido actor” y comenta que él nunca se interesó por la actuación pero esta carrera lo escogió.

“ Lo que pasa es que en el fondo siempre ha sido actor. Una vez escuché esto y no lo creía hasta que lo comprobé conmigo mismo, se dice ‘Uno no escoge la actuación, la actuación lo escoge a uno’ y ese fue mi caso porque yo jamás quise ser actor y por seguir a unas chiquillas, por mujeriego me metí un grupo de teatro en la Universidad y, bueno, hasta la fecha no salgo y ya tengo 47 años de actor”, sostuvo.

Nicola Porcella felicita a Angie Arizaga por su embarazo

Nicola Porcella está de visita en Perú luego de vivir una larga temporada en México. El exchico reality salió de fiesta con Austin Palao, Agustín Fernández y Pablo Heredia en una discoteca del sur.

“La verdad vine a ver a mis amigos, vine a salir, no les voy a mentir, quería ver a mi gente, desde que salí de La casa (de los famosos) no venía a Perú, extrañó muchísimo, es mi país”, expresó.

No obstante, le consultaron sobre Angie Arizaga quien se encuentra esperando a su primer bebé, fruto de su relación con Jota Benz.

“Yo le deseo lo mejor a ella, que le vaya bien, sé que está embarazada, esperando un hijo, sé que es algo que ella buscó hace mucho tiempo con su pareja, y le deseo lo mejor de verdad, se lo merece. Es una gran mujer, se merece lo mejor del mundo ella y su pareja”, declaró para ‘Amor y Fuego’.