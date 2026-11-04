Los seguidores del rock en español tendrán una nueva oportunidad de disfrutar en vivo de Rata Blanca. La agrupación argentina regresará a Lima para celebrar sus 40 años de carrera con un concierto programado para el sábado 13 de marzo de 2027, a las 8:00 p. m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Fundada en 1985 por el guitarrista Walter Giardino, la banda se ha convertido en una de las principales representantes del heavy metal y hard rock en español. Su trayectoria incluye numerosos reconocimientos y una discografía que la posiciona como una de las agrupaciones más exitosas del rock argentino.

Para esta presentación, el grupo tiene previsto interpretar algunos de los temas más conocidos de su repertorio, entre ellos «Mujer amante», «La leyenda del Hada y el Mago», «El beso de la bruja», «Volviendo a casa», «La otra cara de la moneda», «Talismán» y «La canción del guerrero».

A lo largo de su carrera, Rata Blanca ha obtenido 12 discos de oro, 10 de platino y tres doble platino, distinciones que respaldan su trayectoria en la industria musical.

Su propuesta combina riffs de guitarra contundentes con estructuras melódicas y armónicas inspiradas en la música clásica. Aunque ha sido asociada con distintos subgéneros del rock, la propia agrupación define su estilo como «rock metálico».

En el ámbito internacional, también ha compartido escenario con figuras y agrupaciones emblemáticas como Deep Purple, Judas Priest, Ozzy Osbourne, Megadeth, Iron Maiden y Kiss.

Entradas para el concierto de Rata Blanca en Lima

La preventa de entradas se realizará del 23 al 30 de octubre. Los boletos estarán disponibles a través de Teleticket.