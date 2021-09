La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens mostró su preocupación por los hijos de la modelo Angie Jibaja y Jean Paul Santa María, quienes se encuentran al medio de los conflictos que protagonizan sus padres.

Esta vez la crisis surgió luego de que Angie Jibaja criticara a Romina Gachoy por publicar fotografías abrazada de su hija Gia celebrando su cumpleaños.

“No puedo más, Gia no es posera, mi hija es espontánea. Ese abrazo es una espada que me despertó... Voy a hablar y con pruebas. No puedo más, con el abuso e injusticia. No puedo con tanta maldad hacia nosotros”, escribió Jibaja en sus redes sociales.

Rebeca Escribens presentó la respuesta que tuvo Romina Gachoy frente a los reclamos de Angie Jibaja. Esta última, aseguró que la popular ‘Chica de los tatuajes’ debería estar agradecida porque están cuidados a sus hijos. “Yo quiero vivir en paz. Ve una foto feliz en familia y despotrica, debería estar agradecida que sus hijos están felices”, dijo Gachoy.

Ante estas declaraciones, Rebeca Escribens se pronunció sobre la delicada situación que viven los niños y aconsejó a Angie Jibaja y Jean Paul Santa María buscar una psicóloga para que los guie.

“Es una situación muy delicada, hay niños de por medio y finalmente creo que la madre es la madre. No creo que Angie la deba estar pasando bien, ellos (Romina Gachoy y Jean Paul Santa María) tampoco en medio del problema y los niños tampoco. Sugiero que busquen ayuda profesional de algún psicólogo que los pueda guiar. Hay muchas trabas de por medio”, señaló Escribens.

“Quiero agregar tras escuchar las declaraciones de Romina cuando dijo: ‘Que debería estar agradecida’. Cuando uno hace el bien no debe mirar a quien y tampoco decirlo. Hay que tener cuidado porque finalmente siguen siendo la mamá de los pequeños. Ellos están en una transición importante en donde están conflictuados con todo lo que viene pasando y seguro viviendo en incertidumbre. Creo que sumamente importante que busquen ayuda profesional por ambas partes para que los guie como papás”, agregó la conductora de espectáculos.

