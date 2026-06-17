La actriz y conductora Rebeca Escribens regresará al teatro con “No Soy Una Señora”, una propuesta escénica que combina humor, música en vivo y relatos personales en una puesta en escena producida por Bluhaus.

El espectáculo, basado en una idea original de la propia Escribens y escrito por Diego Lombardi, será dirigido por Raúl Zuazo y Renato Bonifaz. La temporada tendrá solo seis funciones en la Cúpula de las Artes, a las 8:00 p.m., los días 24, 25 y 26 de septiembre, y 1, 2 y 3 de octubre.

“Más que un unipersonal, va a ser un electrizante show musical que te llevará a un viaje lleno de diversión, risas, poderosas historias y música en vivo”, señaló la artista.

Una propuesta que combina humor, música y emociones

Según adelantó Rebeca Escribens, la puesta en escena refleja distintos aspectos de su personalidad y busca conectar con experiencias cotidianas a través de la autenticidad y el humor.

“¿Intensa? Sí, gracias. ¿Irreverente? Obvio. Dulce… pero no te confíes”, expresó la conductora sobre el tono del espectáculo.

La artista también destacó que el show invita al público a reír, cantar y emocionarse. “Es ese abrazo, ese grito, ese baile y las canciones que te hacen cantar a todo pulmón”, comentó.

Música en vivo y un equipo creativo de reconocidos artistas

“No Soy Una Señora” contará con músicos en escena, bailarines y una propuesta visual diseñada para acompañar las historias que forman parte del espectáculo.

La dirección musical estará a cargo de Diego Dibos, mientras que las coreografías fueron desarrolladas por Gastón Curbelo. El proceso creativo también contó con el acompañamiento de Ítalo Carrera.

Con una temporada limitada de seis presentaciones, la producción busca convertirse en una de las propuestas teatrales y musicales más destacadas de la temporada.

Entradas ya están disponibles

Las entradas para “No Soy Una Señora” se encuentran a la venta a través de Teleticket.

La temporada se desarrollará en la Cúpula de las Artes y las funciones comenzarán a las 8:00 de la noche.