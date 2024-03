Pamela López y Christian Cueva fueron captados, por ‘Amor y Fuego’, dándose un posible beso dentro de una camioneta luego de su polémica separación.

La esposa del futbolista habría perdonado la infidelidad del futbolista, quien mantuvo un romance a la par con la cantante de cumbia Pamela Franco en el 2018.

En el clip del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se exhibe el momento en que el jugador de fútbol se dirige hacia el copiloto, acercándose, aunque no se puede confirmar la presencia de un beso.

El avance del programa exclama: “¡Nuestras sospechas confirmadas! (...) ¿Pamela mantendrá a la gallina de los huevos de oro?”.

Pamela López perdonará a Christian Cueva, asegura Brunella Horna: Se va dar, pero no me gustaría

Brunella Horna opinó sobre la situación de Christian Cueva y Pamela López, luego de que el futbolista le pidiera nuevamente perdón en redes sociales. La rubia considera que su amiga perdonará al deportista.

“Espero que ella esté bien y tranquila por sus bebés (...) Nadie sabe qué va pasar, si me preguntas YO, yo pienso que sí se va dar, pero no me gustaría, el tiempo lo dirá”, manifestó.

Asimismo, la esposa de Richard Acuña dijo que solo ha tenido contacto telefónica con López y respeta que quiera alejarse al viajar al extranjero.