Luego de que la revista TV y Novelas publicara que sería deportada de México, Stephanie Valenzuela respondió de manera contundente sobre el tema en el programa Chisme No Like.

Según la publicación, Valenzuela no podría continuar en el país azteca debido a que se mostró en contra de las leyes de esa nación durante el proceso contra su expareja Eleazar Gómez.

“A mí me sorprenden, de ser víctima a hacerse los culpable. ¿Por qué esta revista me difama de esta manera?”. empezó diciendo la cantante.

“Están poniendo cosas que no son reales y no sé de donde se inventaron que me pueden deportar. Yo estoy totalmente legal en México y no tendrían por qué deportarme, pero quieren vender algo así y no sé por qué”, agregó.

La situación la estresa e incomoda. Como muestra de ello, la modelo no pudo aguantar las lágrimas para negar todo lo que se publicó en la revista.

“Quiero que vean lo que está pasando. Nunca otorgué el perdón y sobretodo que debemos seguir animando a las personas a denunciar”, sostuvo.

Tefi Valenzuela sobre publicación (Chisme no like)

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus Perú: Minsa lanza alerta epidemiológica por riesgo de aumento de contagios Covid-19