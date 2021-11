Rodrigo González desde que apareció en la televisión peruana se ha caracterizado por su peculiar estilo para contar las noticias relacionadas al mundo de la farándula. Su afilada crítica lo ha llevado a estar enfrentado con varias figuras mediáticas del espectro televisivo, entre ellas Sheyla Rojas. Aquí te contamos las veces en las que ‘Peluchín’ tuvo más fuego que amor para con la modelo.

Cuando ‘Shey Shey’ estuvo en “Esto es Guerra” fue blanco de diversos comentarios realizados por muchos periodistas de espectáculos. Sus romances con compañeros del mismo programa de televisión hizo que conductores como Rodrigo González, permanentemente lancen cuestionamientos sobre su comportamiento.

Entre los más recordados fuegos cruzados entre el ex conductor de “Amor, Amor, Amor” y la ‘Leona loca’, estuvo la vez que el comunicador llamó ‘Candy’ a la modelo, quien entonces se encontraba en una discusión mediática con el torero español Antonio Pavón. Además, no podemos olvidar que la también conductora de televisión criticó el programa de Magaly Medina, provocando que ‘Peluchín’ salga en defensa de su entonces ‘madrina’.

LAS VECES QUE SHEYLA ROJAS Y RODRIGO GONZÁLEZ SE HAN ENFRENTADO

LA VEZ QUE SHEYLA ROJAS CRITICÓ EL PROGRAMA DE MAGALY MEDINA

Era octubre del 2014 y Sheyla Rojas había criticado el nuevo programa de entrevistas de Magaly Medina. La chica reality de entonces había colocado en su cuenta de Twitter: “No es por nada pero prefiero mil veces esta urraca... Que paso?”, escribió haciendo referencia al desaparecido programa de Magaly.

Esto solo hizo que el conductor de espectáculos y por aquel tiempo amigo cercano de la ‘Urraca’ saltara en su defensa enviándole un mensaje directo a la yugular de Sheyla: “Que tu compañero “Choca” te haya hecho creer que eres opinóloga de espectáculos no significa que lo seas. Aterriza Candy”.

CUANDO RODRIGO GONZÁLEZ LLAMÓ ‘VÍCTIMA’ A SHEYLA ROJAS

Luego del cruce de dardos en Twitter, el comunicador fue entrevistado por Magaly Medina y allí manifestó que la conductora, por esa época, de América Televisión se hacía la víctima.

“Yo no tengo ninguna pelea con Sheyla, ella las tiene conmigo. Yo hablo de los personajes del espectáculo y ella es un personaje más del espectáculo. Que últimamente ella de más que hablar no significa que tenga algo contra ella. De repente y todo es parte de su victimización, porque cuando no usaba esto, usaba al hijo, y cuando no usaba al hijo tenía a la madre”, comentó en aquel entonces el conductor de “Amor, amor, amor” en entrevista con la revista “Magaly TeVe”.

A pesar de todos los enfrentamientos, al popular 'Peluchín' no le cae mal 'Shey Shey' porque dice que se le ve auténtica (Foto: Sheyla Rojas / Rodrigo González / Instagram)

SHEYLA ROJAS Y LA VEZ QUE LE PIDIÓ A ‘PELUCHÍN’ QUE NO LA INSULTE

Esto ocurrió en el 2015, cuando Sheyla Rojas recibió un presente de su entonces pareja, Patricio Parodi, lo cual generó críticas del conductor de “Amor, Amor, Amor”. La también presentadora de televisión le pidió que no la insulte y que hable con fundamentos.

“Hay que hablar con fundamentos. Me voy a referir a ti, yo a ti no te he hecho nada, no entiendo por qué tantos ataques e insultos”, dijo en el programa “Estás en todas” que conducía junto a Choca Mandros y Cathy Sáenz.

CUANDO ‘PELUCHÍN’ DIJO QUE SHEYLA ROJAS SE SACÓ LA LOTERÍA CON FAMILIA DE PAVÓN

Las últimas fotografías que en agosto del 2021 circularon por redes sociales, mostrando lo felices que posaban Sheyla Rojas y la nueva pareja de Antonio Pavón, generó la reacción del ahora conductor de “Amor y Fuego” de Willax Televisión.

“A mí me parece que tiene ella mucha suerte siendo como es, habiendo hecho lo que ha hecho, de la forma como lo ha hecho, habiendo optado por las prioridades que ha optado en su vida, que se ha sacado la lotería con una familia como la de Pavón que gracias al amor que le dan, con todas las carencias que ella lo ha sometido siempre, con todo el amor que le dan ahí es tanto que ha doblegado todo lo que Sheyla siempre ha fallado”, dijo el conductor en el programa “Amor y fuego”.

“La Sheyla tiene mucha suerte de que algo le salpique, de tanta bonita energía, de una familia que realmente está comprometida con el niño, que realmente tiene como prioridad sacarlo adelante (...) hace que ella se vea de alguna manera envuelta en algo que no le pertenece”, agregó el popular ‘Peluchín’.