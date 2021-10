Sheyla Rojas y Antonio Pavón demostraron que por su hijo Antoñito están dispuestos a todo, por lo que decidieron dejar atrás la mala relación que algún momento tuvieron, tal como se evidenció en el viaje a México que hizo el español con su pequeño y su novia Joi Sánchez, quienes fueron recibidos por la propia influencer, a la que no se le ocurrió mejor idea que darles cobijo en la casa de su pareja conocido como Sir Winston.

Debido a que ambos personajes son muy queridos en el medio del espectáculo peruano y son reconocidos tanto en España como México, te contamos cómo fue su historia de amor que nació en un reality y terminó por un ampay.

LA HISTORIA DE AMOR DE SHEYLA ROJAS Y ANTONIO PAVÓN

Cuando la modelo chiclayana y el torero español iniciaron su romance, se consolidaron como una de las parejas más sólidas; sin embargo, ese amor terminó.

¿CÓMO SE CONOCIERON?

Sheyla Rojas y Antonio Pavón se conocieron en "Combate", reality donde nació su amor (Foto: ATV)

Sheyla Rojas conoció a Antonio Pavón en el reality de competencia “Combate”. Ni bien la vio, él quedó impactado por su belleza y comenzó a pretenderla. Él no se cansaba de ser galante y cada vez que podía le señalaba lo mucho que le gustaba. “Me encanta verla bailar”, le dijo una vez en el programa.

INICIA SU RELACIÓN

De tanto insistir, él conquisto su corazón y en 2012 ambos decidieron dar a conocer que habían iniciado un romance, llenando de alegría a sus compañeros, conductores y equipo de producción, así como seguidores del reality.

EMBARAZO

Al poco tiempo, ella anunció que estaba embarazada y los dos esperaban ansiosos la llegada de su primogénito. Mientras se encontraba en la dulce esperaba, ella señaló que esperaba que la engrieran muchísimo.

PEDIDA DE MANO

El día que Antonio Pavón le pidió la mano a Sheyla Rojas en el set de Combate (Foto: ATV)

Ante la próxima llegada de su hijo, Antonio Pavón se armó de valor y le pidió la mano a nivel nacional, durante la emisión de “Combate”. “Lo que yo siento es que todos los amores son bonitos, ¿verdad? Pero el amor que yo siento por Sheyla es el amor más grande de este planeta. Nunca en mi vida he podido imaginar encontrar una mujer tan maravillosa como tú, [por eso] te quiero pedir si te quieres casar conmigo”, le dijo. Ella aceptó y semanas después nació Antoñito.

AMPAY A ANTONIO PAVÓN

Se acercaba el primer Día de la Madre para la popular Shey Shey, una fecha que la llenaba de dicha, pero que se vio opacada con la difusión de un ampay a su pareja, quien fue captado en una discoteca de Barranca con Milett Figueroa y otra joven, con las que se mostró más que entusiasmado.

LA DESILUSIÓN DE SHEYLA ROJAS

Tras enterarse de la salida de Antonio Pavón, la chiclayana se mostró muy desilusionada. “Me dolió muchísimo, siento que se me cayó, me decepcionó muchísimo, me hizo mucho daño. No es que solo salió y se divirtió, no es que solo salió y bailó. Lo más importante en esto es que me mintió, me ocultó y la confianza que yo le tenía la agarró y la tiró a la basura. No quiero verlo ni escucharlo”, indicó entre lágrimas.

EL ARREPENTIMIENTO DEL TORERO ESPAÑOL

Tras verse expuesto, el torero español se mostró muy arrepentido y le pidió perdón: “Nunca volverá a ocurrir en mi vida”. Él realizó una serie de locuras para demostrarle que estaba dispuesto a recuperar su confianza y sí que lo logró. Decidieron retomar su relación.

EL FINAL DEFINITIVO LLEGÓ

Actualmente, la popular Shey Shey es influencer y tiene 3 millones de seguidores (Foto: Sheyla Rojas/Instagram)

Pese a todos los esfuerzos que ella realizó, Sheyla Rojas decidió anunciar el fin de su romance públicamente. “Antonio y yo estamos separados hace varias semanas, luego de una crisis que viene de hace bastante tiempo. Venimos tratando de arreglar cosas, pero lamentablemente no se pudo y hay personas cercanas que ya lo sabían. [Anunciar que] no vamos a regresar”.