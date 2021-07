Ricardo Rondón, quien este viernes 16 de julio cumple 56 años, fue gratamente sorprendido por la producción del programa “En boca de todos”. El conductor de televisión lloró en vivo con el detalle que le prepararon sus compañeros de televisión.

La sorpresa trato de un video en el que aparecieron sus padres e hijo dedicándole unas emotivas palabras a Rondón por su onomástico. La primera en aparecer fue su madre, quien le dijo que, pese a que no celebrarán juntos, ambos eran un solo corazón.

“Aunque este año no podamos estar juntos, tú y yo somos un solo corazón, le agradezco a Dios por tu vida, recibe hijito un abrazo con mucho amor para ti”, dijo la madre de Ricardo.

Su padre le recitó un poema, mientras que su hijo dijo: “Este video quizá no demuestre todas las cosas que siento por ti porque tú sabes que son infinitas”.

Tras las imágenes, el compañero de Maju Mantilla y Tula Rodríguez se emocionó hasta las lágrimas y se tomó unos minutos para expresar el amor infinito que tiene por sus seres amados.

“Lo que han visto en pantalla es lo único que tengo y lo más importante que tengo en la vida. No ver a mi padre, a mi madre, a mi familia, desde hace mucho tiempo ha sido muy difícil para mí porque todos saben cómo los amo”, comentó Rondón con la voz entrecortada.

“Tuve que alejarme casi dos años de ellos cuando empezó la pandemia y mi ‘Cuchita’ ocupa un lugar especial: es mi hija, mi novia, mi esposa y todo lo que quieras y yo por ella estoy aquí. Los amo a todos y gracias, compañeros”, acotó.

Finalmente, Ricardo bromeó y pidió que ya no lo hagan llorar porque no quería el bótox se le disolviera. “Pero sabes que no me hagas llorar porque el bótox se me va a joder y se me va a disolver el ácido hialurónico y tengo que estar contento porque es mi cumpleaños y 56 años no se cumplen todos los días”, añadió.

