Rick Michel, considerado el artista que más fiel homenaje le rinde a Frank Sinatra, llega a Lima para ofrecer una singular presentación a la valía musical del llamado “La Voz” en el mundo; en el marco de un tour musical que lo llevará también por Brasil y Chile.

El reconocido artista ya entregó todo su arte en Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón, Canadá, Australia, así como en una especial actuación en Costa Rica, donde cantó acompañado de la Orquesta Filarmónica de ese país.

“No se trata de una imitación ni de un tributo. Por sobre todas las cosas hay un enorme respeto y admiración, conceptos que finalmente definen esta propuesta", define Rick Michel sobre el trabajo que muestra al público.

El repertorio que mostrará en Lima es un viaje por las canciones más emblemáticas y conocidas del gran Sinatra, como “I’ve got you under my skin”, “New York, New York”, “Lady is a tramp”, “Fly me to the moon”, además de “Garota de Ipanema”, que fue grabada por Sinatra en dueto con Tom Jobim.

Michel ha recibido innumerables elogios por su trabajo y según señala un reportaje en la famosa revista Variety: "Nunca escuchamos una voz tan parecida a Sinatra”, escribe para referirse a la valía vocal de este artista lo que no deja dudas sobre su capacidad que hace más de 40 años encanta al mundo.

Cabe resaltar que Rick Michel tuvo en numerosas presentaciones a músicos que originalmente acompañaron al propio Frank Sinatra. Rick Michel ha compartido escenario con grandes como Little Richard, Mickey Rooney, John Byner e Sherman Hemsley, y fue telonero de shows de humor de Bobby Collins, John Pinette y Rita Rudner.

El dato

La cita será el próximo viernes 24 de abril en el Centro de convenciones María Angola. Las entradas están a la venta por Joinnus y en compra directa al 998336185.