El líder de BTS, Kim Nam-joon, conocido como RM, se refirió a los incidentes registrados en los exteriores del hotel donde se hospeda la agrupación surcoreana durante su visita a Lima. Durante el segundo concierto en el estadio San Marcos, el cantante explicó el alcance de su reciente comunicado en Weverse y pidió distinguir entre las conductas que cuestionó y el cariño que el grupo mantiene por sus seguidoras peruanas.

El artista explicó que sus comentarios sobre el ruido y las molestias en las inmediaciones del alojamiento no estaban dirigidos únicamente a lo ocurrido en Perú. Según indicó, situaciones similares se han presentado durante sus viajes por Europa, Estados Unidos y Asia, por lo que también pidió considerar el descanso y la privacidad de los integrantes.

En su intervención, realizada con apoyo de una traductora, RM reconoció que parte de sus seguidores procura respetar el espacio de los músicos, pero cuestionó las acciones que pueden afectar su tranquilidad. El cantante se refirió específicamente al espectáculo de drones realizado en los alrededores del hotel y al uso de láseres dirigidos hacia las ventanas de sus habitaciones.

“El texto que escribí ayer no fue solamente de Perú, en Latinoamérica; fue algo que también pasó en Europa, Estados Unidos, en Asia también puede pasar y es algo que sucede seguido. Yo sé que hay gente que trata de no venir al hotel y no molestarnos. Pero bueno, el hacer drones o apuntar con láser en realidad es un acto no correcto”, señaló.

BTS reafirma su cariño por las seguidoras peruanas

RM también buscó evitar que sus observaciones fueran interpretadas como un rechazo hacia las fans de Perú. Durante el concierto, señaló que el vínculo entre BTS y ARMY no depende de la nacionalidad y pidió no dar importancia a los comentarios que buscan generar diferencias entre sus seguidores.

“¿Cuándo hemos diferenciado a las personas por nacionalidades? Dentro de Army y BTS, todos somos las mismas personas. Me gustaría que ignoren a esas personas que dicen cosas raras y que sigamos manteniendo este amor”, expresó.

Al finalizar su mensaje, el cantante reconoció que algunas personas podrían interpretar sus palabras de acuerdo con sus propias opiniones, aunque expresó su confianza en que muchas seguidoras comprenderían lo que quiso comunicar. Además, dedicó un comentario de agradecimiento a las fans que continúan apoyando al grupo.