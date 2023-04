Roberto Martínez brindó una entrevista a Paco Bazán y opinó sobre la infidelidad de Paolo Hurtado con Jossmery Toledo, quienes han sido captados nuevamente pese a que Rosa Fuentes, la aún esposa del futbolista se encuentra embarazada y con amenaza de aborto.

“Él puede fallar, ella puede ser lo que tú quieras, pero cuando cruzar la línea de la familia es el problema. Yo me he separado dos veces y tengo una relación maravillosa con la mama de mi hijo. He fallado como esposo y como hombre, pero no puedo confundir las cosas ”, comento Martínez.

“No soy quién para juzgarlo. Lo que me sorprende es que un chico que ha jugado tanto en el extranjero, tiene mundo, se ha preparado y ha ganado plata, crucen el lado familiar de esa manera cuando pueden llegar a una conciliación. Asume tu error, qué pierdes, lo que vas a perder son tus hijos. Olvídate ”, añadió.

En ese sentido, la expareja de Melissa Loza le recordó al ‘Caballito’ que su aún esposa tiene un embarazo complicado y toda está situación podría provocarle un aborto.

“Mis respetos para (Rosa Fuentes)... llevarlo a ese nivel, en el estado en que está inclusive. O está muy bien asesorada o tiene una gran dignidad. Creo que ella está muchísimo mejor que él y en esa parte donde dice: déjanos crecer a nosotros también, ya tu hiciste lo que quisiste. O cuando dice no voy a perder al bebe. Ojo que todo eso le puede causar hasta un aborto ”, concluyó.

Roberto Martínez comentó situación de Paolo Hurtado y Josmery Toledo (video: ATV)

